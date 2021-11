Splinter Cell: Chaos Theory è gratis con Ubisoft Connect

Tom Clancy's Splinter Cell è senza dubbio una delle saghe più amate dai giocatori navigati. Motivo per cui un nuovo capitolo della saga viene costantemente richiesto dai fan del franchise, che continuano a giocare gli episodi rilasciati in passato.

Grazie a Ubisoft, che compie trentacinque anni, i fan di Sam Fisher potranno riscattare gratuitamente il capitolo uscito nel 2005, Chaos Theory. Questo episodio, inizialmente uscito per Xbox e PlayStation 2, è quello che risulta essere il più amato della serie di giochi action e stealth.

Splinter Cell Chaos Theory è il nuovo gioco gratis di Ubisoft Connect

Il primo episodio in assoluto di Splinter Cell uscì nel 2002 su PlayStation 2. La serie, poi, continuò con vari episodi, come Team Stealth Action, Pandora Tomorrow, Chaos Theory e molti altri ancora, salvo poi concludersi nel 2013. Il 2013 è l'anno da cui non abbiamo più notizie di questo franchise, storico rivale della Metal Gear saga.

Nonostante non siano ancora chiare le intenzioni di Ubisoft nei confronti di questo prodotto, ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti. Come anticipato prima, infatti, Ubisoft offre a tutti i fan la possibilità di riscattare Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory da Ubisoft Connect.

Questo non è il primo dono che proviene dalla software house francofona, anche perché di recente ha offerto gratuitamente tutti giochi che compongono la trilogia di Assassin's Creed Chronicles.

Sebbene i giochi della trilogia di Assassin's Creed Chronicles rimarranno per sempre gratis su Ubisoft Connect, Splinter Cell Chaos Theory andrà riscattato per tempo. La scadenza dell'offerta, per l'appunto, è fissata a giovedì 25 novembre 2021.

Per poter effettuare l'operazione, dovrete accedere a questo indirizzo ed effettuare l'accesso sulla piattaforma tramite il vostro account personale. Di seguito, potrete trovare una panoramica dell'offerta promossa da Ubisoft per il 35esimo anno di attività nel settore: