Star Wars Eclipse potrebbe uscire solo nel 2024 o 2025

Star Wars Eclipse è stato presentato in occasione dei Game Awards 2021, ma il suo target di lancio potrebbe essere più lontano del previsto.

Il giornalista e insider Tom Henderson ne ha parlato su Twitter, spiegando che prima di vedere il gioco potremmo dover attendere almeno dai 3 ai 4 anni.

A few things on #StarWarsEclipse – Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

A quanto pare, il problema sarebbe da ricercarsi nella fase di assunzione da parte degli studi di Parigi di Quantic Dream: per motivi ignoti, le selezioni starebbero procedendo molto a rilento, cosa che naturalmente finisce per posticipare la pianificazione delle prime fasi dello sviluppo.

In realtà i motivi non sarebbero poi così ignoti: è un modo quasi ironico di Henderson per riferirsi alle accuse di molestie sessuali che hanno coinvolto la compagnia nel 2019. A parte questo, poi continua spiegando che un altro dei problemi riguarda il motore grafico di Quantic Dream, che non è stato progettato per funzionare con un open world.

Al momento, ci sono più di 60 posizioni di lavoro aperte per Quantic Dream Paris e 9 per gli studi di Montreal. David Cage sarebbe molto coinvolto nella scrittura del soggetto, ma in ogni caso si procede appunto a rilento.

In attesa quindi di saperne di più, Star Wars Eclipse è il nuovo progetto del team autore di Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human. Ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, proporrà una storia originale in cui il giocatore avrà forte potere decisionale, calato in un contesto comunque più tradizionale, in termini di gameplay, rispetto le precedenti opere dello sviluppatore. Pare infatti che si ispirerà anche a The Last of Us.

Il gioco non ha ancora piattaforme confermate o un periodo di lancio ma, come detto in questo articolo, l'attesa rischia di essere lunghissima. Addirittura fino al 2025.