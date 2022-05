Starfield e Redfall non usciranno quest'anno: Bethesda rinvia tutto al 2023

Tra i progetti in sviluppo tra quelli targati Bethesda Softworks, Starfield e Redfall sono senza dubbio quelli più di tutti hanno catturato le attenzioni della community di appassionati. Progetti che, dopo l’acquisizione della compagnia da parte di Microsoft, erano attesi dai videogiocatori per il 2022.

Purtroppo però, proprio come volevano le ultime indiscrezioni, i vertici di Bethesda hanno confermato attraverso i propri canali social che entrambi i titoli non usciranno quest’anno.

Come possiamo leggere sull’account Twitter ufficiale dell’azienda, sia Redfall – sviluppato dai ragazzi di Arkane Austin – sia lo sci-fi Starfield – di Bethesda Game Studios – sono stati rinviati, e vedranno la luce solo nella prima metà del 2023.

We can't wait for you to play Starfield, but we need some more time. We’re so thankful for all the support and encouragement and are excited to show you the game soon. https://t.co/8YIDwmDeOq — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 12, 2022

Gli sviluppatori hanno quindi bisogno di più tempo per confezionare quelli che già da ora promettono di essere giochi assolutamente ambiziosi, scongiurando il rischio di lanciare sul mercato prodotti infarciti di bug e glitch, o comunque incompleti e non all’altezza delle aspettative.

Bethesda fa intanto sapere che presto Starfield e Redfall verranno mostrati in azione, ma non ci sono dettagli in merito. Probabilmente li rivedremo durante l’Xbox + Bethesda Showcase in programma il 12 giugno, grande evento dedicato a molti dei videogiochi attualmente in lavorazione per PC e per le console della famiglia Xbox.

Vi ricordiamo che Starfield era atteso per l’11 novembre 2022, mentre Redfall era ancora privo di una data di lancio, genericamente fissata per il prossimo autunno. Con l’annuncio del produttore, ora sappiamo che dovremo attendere qualche mese in più, nella speranza di poterci finalmente lanciare in due universi tanto belli da vedere quanto divertenti da giocare.