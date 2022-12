Steam, arrivano i saldi invernali: tutti i dettagli e i giochi in offerta

Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso dagli utenti Steam ha (quasi) inizio!

Sì perché, con il filmato visibile poco più in basso in questo stesso articolo, i vertici di Valve hanno svelato tutti i dettagli dei prossimi saldi invernali, che andranno a coinvolgere tantissimi titoli in digitale disponibili nel catalogo della piattaforma di game delivery.

Saldi che inizieranno ufficialmente alle ore 19:00 del 22 dicembre 2022 e termineranno alle ore 19:00 del 5 gennaio 2023, tenendoci compagnia – e tentando il nostro portafogli! – praticamente per l’intera durata delle feste. Potremo così arricchire la nostra collezione videoludica con diverse produzioni, tra “tripla A” e indie, tra cui figurano esperienze in pixel e poligoni di assoluto richiamo.

Proprio nel video pubblicato da Steam è possibile vedere videogame in saldo come Fallout 76, Persona 5 Royal e Sonic Frontiers, l’ultima avventura del porcospino di casa SEGA, solo per citarne alcuni.

Ecco l’annuncio ufficiale dei saldi invernali di Steam, con tutti i dettagli del caso:

C’è una sensazione magica di festa nell’aria, e più precisamente quella magica sensazione che si materializza in sconti enormi su migliaia di giochi durante i Saldi invernali di Steam, dalle 19:00 del 22 dicembre 2022 alle 19:00 del 5 gennaio 2023. Promettiamo che nessuno ti seguirà chiedendoti “COME POSSO ESSERTI UTILE?” mentre esplori il Negozio. Tanto divertimento ti aspetta, ci puoi giurare. Oltre a dare un’occhiata ai giochi scontati, durante i saldi puoi anche farti un giro nel negozio dei punti per riscattare gli adesivi gratuiti o andare alla ricerca di offerte su altre chicche invernali. Mentre esplori il nostro fantastico “paese degli sconti”, non dimenticare di votare per i Premi di Steam del 2022! A partire da venerdì 16 dicembre alle 19:00 annunceremo i vincitori per ciascuna categoria sulla base dei voti espressi durante i Saldi autunnali di Steam. Le votazioni per i vincitori avranno inizio il 22 dicembre alle 19:00, data ufficiale d’inizio dei Saldi invernali.

E voi, siete pronti a festeggiare il Natale con tanti videogiochi in saldo su PC?