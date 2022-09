Street Fighter 6: come iscriversi alla Beta su PlayStation, Xbox e PC

Dopo aver annunciato Street Fighter 6 con un primo trailer, “mamma” Capcom è tornata a stuzzicare i palati dei fan della saga picchiaduro.

E lo ha fatto in occasione del Tokyo Game Show 2022, fiera videoludica giapponese che ha ospitato materiale inedito per la produzione, tra trailer, gameplay e dettagli. Tra questi, anche la conferma dell’esistenza di una Closed Beta, utile a testare le novità dell’ultima incarnazione di Street Fighter, oltre che naturalmente a mettere alla prova i server di gioco per gli scontri online.

Vediamo allora insieme come iscriversi e partecipare alla Beta a numero chiuso di Street Fighter 6, al via il prossimo 6 ottobre.

Prima di tutto, dobbiamo necessariamente creare un account sul sito ufficiale di Capcom: chiunque voglia procedere con l’iscrizione dovrà infatti effettuare l’accesso al portale con un Capcom ID, possibilmente associato a tutte le piattaforme in suo possesso – dunque PlayStation, Xbox e PC.

Se invece possediamo già un account, non dobbiamo fare altro che visitare il sito ed effettuare l’accesso, in caso contrario occorre crearne uno da zero e associarlo alle varie piattaforme, così da poter usufruire in futuro anche delle funzionalità di cross-save dei prodotti di casa Capcom. Non solo, per la nostra sicurezza, il consiglio è quello di abilitare l‘autenticazione a due fattori.

Fatto questo, dobbiamo visitare la pagina dedicata alla Closed Beta di Street Fighter 6 sul portale ufficiale della software house nipponica – disponibile anche in lingua italiana.

Una volta sul sito, scegliamo la voce “Candidati per il Closed Beta Test”, accettiamo gli accordi di licenza e scegliamo la piattaforma sulla quale vogliamo provare il gioco: PlayStation 5, Xbox Series X|S o Steam. Compiliamo tutto e confermiamo, dopodiché assicuriamoci che appaia a schermo la dicitura “Candidatura completata” e che non vi siano errori.

Ora siamo iscritti alla Closed Beta e, nel caso in cui dovessimo essere selezionati, riceveremo una mail con i dettagli su come scaricare il gioco dopo il 5 ottobre 2022 alle ore 5:00 del fuso orario italiano. Ricordiamo inoltre che la Beta di Street Fighter 6 inizierà il 6 ottobre 2022, mentre il titolo completo sarà disponibile solo nel corso del 2023.