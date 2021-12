Summer Game Fest: confermata l'edizione 2022

Il Summer Game Fest, l'evento estivo organizzato da Geoff Keighley e che punta a rivaleggiare con l'E3 di Los Angeles, tornerà anche nel 2022. Lo ha confermato il giornalista e presentatore, mentre fervono i preparativi per i Game Awards 2021.

Non ci sono per il momento altri dettagli, dato che il focus è tutto incentrato al momento sulla cerimonia di premiazione dei migliori giochi dell'anno della prossima settimana. L'annuncio dell'edizione 2022 conferma tuttavia l'intenzione di far crescere ulteriormente un evento che punta a rubare la scena persino all'E3.

Il Summer Game Fest rappresenta un lungo periodo estivo contraddistinto da annunci, World Premiere e sessioni di gameplay dedicate a giochi in uscita. Il tutto viene anticipato da un grande evento, posizionato solitamente nel mese di giugno, in cui vengono svelati nuovi titoli in arrivo.

Quest'anno, nell'edizione 2021, tra gli annunci spiccavano quelli di Tiny Tina's Worderlands, Death Stranding Director's Cut, Jurassic World Evolution 2, Sable, Planet of Lana e soprattutto un atteso trailer di Elden Ring.

Un sensibile miglioramento rispetto al 2020 e che lascia essere ottimisti per il 2022. Geoff Keighley raccoglie sempre più consensi e partecipazioni importanti ai suoi eventi, come dimostrano del resto proprio i Game Awards, ed è lecito attendersi grandi World Premiere anche il prossimo anno.

Nel frattempo, come detto, i preparativi per la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021, che si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, continuano. È stata confermata l'esclusione di Activision Blizzard per le note vicende extra-videoludiche, mentre il presentatore promette che metà dei giochi annunciati saranno progetti totalmente inediti.

Non rimane che attendere dunque la prossima settimana per capire quali saranno i titoli protagonisti dell'evento di Los Angeles.