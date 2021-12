TGA 2021, Keighley conferma: oltre metà dell'evento sarà dedicata a nuovi annunci

I The Game Awards 2021 (in breve TGA) sono ormai dietro l'angolo, ma cosa aspettarci dall'evento videoludico più importante (e atteso) dell'anno? Secondo alcune anticipazioni emerse nei giorni scorsi, pare che lo show avrà dell'incredibile. Nella seconda puntata del podcast ufficiale “Behind the Scenes” in onda su Spotify, il creatore e host Geoff Keighley ha rivelato che oltre metà dell'evento sarà dedicata agli annunci di nuovi titoli in uscita. Nello specifico, si parla di un totale che va dai 40 ai 50 nuovi giochi.

In più, pare che alcuni fossero originariamente pensati per l'edizione 2020 e per qualche motivo posticipati a quest'anno. Che uno di questi sia proprio il tanto rumoreggiato The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2? Una grossa fetta degli annunci sarà poi dedicata a giochi Doppia A. Ma una recente intervista con Epic Games ha rivelato che saranno presentati anche film e serie tv a tema videoludico, senza però anticipare nulla.

TGA 2021: tanti annunci, ma per giocarli dovremo attendere

Entrando nel dettaglio delle affermazioni di Keighley, almeno due fra i titoli che verranno annunciati saranno in grado di far risaltare le capacità delle console next-generation, Ma non mancheranno anche trailer ricchi di “sorprese che faranno emozionare gli spettatori”. L'host, però, mette in guardia i fan: alcuni annunci non faranno parte di una lineup in uscita a breve e, anzi, potrebbero vedere la luce fra parecchi anni.

Inoltre, Keighley afferma che qualcuno potrebbe restare deluso dall'assenza di certi titoli. Ovviamente non mancheranno le premiazioni (qui abbiamo parlato di tutte le candidature) e, in trepidante attesa di sapere a chi verrà assegnato il prestigioso GOTY (Game of The Year) ricordiamo le date. I The Game Awards 2021 si terranno (per l'Italia) nella notte fra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre a partire dalle 2 del mattino.