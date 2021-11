Super Mario 3D All-Stars: la versione fisica torna su Amazon a prezzo scontato

Mentre Shigeru Miyamoto pensa a nuove soluzioni per allargare ancor di più il pubblico della saga di Super Mario, la raccolta Super Mario 3D All-Stars torna finalmente disponibile su Amazon in versione fisica. Per altro a prezzo scontato.

Il colosso dell'eCommerce propone infatti il pacchetto esclusivo per Nintendo Switch dedicato all'idraulico baffuto al costo di 49,98 euro. Il prezzo originale di listino era di 54,90 euro, utile ad arricchire la nostra collezione con un articolo geek tanto esclusivo.

Nintendo ha infatti pensato Super Mario 3D All-Stars come ad un'edizione limitata riservata ai festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario, caduto nel 2020. Si tratta insomma di un'occasione ghiottissima per portarsi a casa in edizione fisica la raccolta, che include tre giochi che hanno fatto la storia e rivoluzionato il genere platform, ovviamente in versione ottimizzata: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Tutti vantano grafica in HD e controlli ridisegnati per Nintendo Switch, e possono essere giocati naturalmente anche in modalità portatile. Con Super Mario 3D All-Stars al prezzo di 49,98 euro, è disponibike anche un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Cosa ne dite, approfitterete della promozione di Amazon? Il consiglio è quello di affrettarsi, considerando che le scorte sono davvero limitate e che lo sconto potrebbe essere già sospeso alla fine della giornata di oggi, 15 novembre 2021.