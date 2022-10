Super Mario Bros., il film: ai fan non piace il volto di Mario, e Sonic risponde!

Il film di Super Mario Bros., annunciato da tempo dai vertici Nintendo, si è finalmente mostrato con il suo primo trailer ufficiale.

Trailer che ha incontrato generalmente il favore del pubblico – che lo ha premiato con oltre 23 milioni di visualizzazioni su YouTube -, ma che ovviamente non è riuscito ad accontentare tutti. Sul web, infatti, sono apparse le prime polemiche sul progetto, legate in particolare alla riproduzione del volto di Mario sul grande schermo.

Per alcuni, il volto e le sembianze dell’iconico idraulico italiano sono decisamente strani, e certamente con proporzioni diverse rispetto a quanto visto nei videogame della “grande N”.

so THAT's what it is. his face is too small pic.twitter.com/bk9oThOCg6

— Bob Wulff _(┐「ε:)_ᶻzZ (@BobWulff) October 9, 2022