A causa dei tanti annunci e delle premiazioni durante la kermesse, ha avuto meno risonanza del previsto un annuncio di Google. Ma, a differenza di quanto si possa pensare, il gigante di Mountain View non ha preso parte ai The Game Awards 2021 sbandierando il logo di Stadia.

Allo show che ha visto trionfare It Takes Two nella categoria “Gioco dell'anno” (e non solo), Big G ha svelato un importante aggiornamento di Google Play Games, i cui giochi saranno disponibili anche su PC a partire dal 2022.

Lo sbarco del catalogo di Play Games (composto da 500mila titoli, più o meno) non è da intendersi come una partnership con Windows. Google, per l'occasione, svilupperà una piattaforma completamente nuova.

Purtroppo le notizie sull'argomento scarseggiano. Non sappiamo come funzioneranno i giochi Android su PC, né quando sarà possibile accedere al servizio. Al momento bisogna accontentarsi delle prime dichiarazioni:

Questo prodotto realizzato da Google porta il meglio di Play Games su laptop e desktop, e siamo contenti di poter far espandere la nostra piattaforma. In questo modo, i player potranno divertirsi ancora di più con i loro giochi Android preferiti.

E inoltre:

Gli utenti potranno giocare ai loro titoli Google Play preferiti su più dispositivi. Oltre che su smartphone, tablet e Chromebook, in futuro potranno giocare anche su PC Windows.

Con i The Game Awards si è chiuso il 2021 videoludico e c'è chi si chiede che fine abbia fatto Google Stadia. La piattaforma di cloud gaming non è stata chiamata in causa durante lo show e il fatto che Google abbia utilizzato il suo minutaggio per il futuro di Play Games non fa pensare nulla di buono.