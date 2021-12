The Last of Us 2, per il multiplayer si pensa alle microtransazioni?

Sappiamo già per certo che Naughty Dog sta lavorando al primo titolo multiplayer standalone della sua storia. Salvo sorprese, dovrebbe trattarsi della modalità multigiocatore di The Last of Us 2, che potrebbe prendere il nome di The Last of Us Factions.

Al di là di questa certezza, non si conoscono altre informazioni sul progetto che, a distanza di più di un anno dal lancio del gioco principale, non è ancora stato annunciato ufficialmente. Una nuova offerta di lavoro pubblicata dal team californiano suggerisce però un potenziale indizio.

Lo sviluppatore fa infatti sapere di essere alla ricerca di un “Senior Monetization/Economy Designer” che sarà incaricato della progettazione di un sistema di monetizzazione a misura di giocatore che incrementi le entrate del gioco e il valore della produzione rispetto all'esperienza dell'utente.

È una posizione interessante che potrebbe applicarsi proprio a questo progetto multiplayer: specialmente nell'eventualità che si decida di optare per un prodotto free-to-play, come accaduto per Halo Infinite.

Cercare di sviluppare una monetizzazione in-game potrebbe effettivamente avvalorare l'ipotesi del gioco gratuito, con elementi da acquistare a parte a piacimento dell'utente.

Anche il multiplayer dell'originale The Last of Us aveva un sistema di questo tipo: l'impressione è che in questo caso si andrebbe per qualcosa di più approfondito e complesso, volto a garantire la sopravvivenza del gioco per un lungo periodo di tempo.

The Last of Us 2 è disponibile per PlayStation 4, con un aggiornamento gratuito che ne migliora le prestazioni su PlayStation 5. Non è stata ancora annunciata una Director's Cut, come accaduto invece per Ghost of Tsushima e Death Stranding: non è da escludere che venga fatto in bundle proprio con la presunta modalità multiplayer.