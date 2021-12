Halo Infinite e Swarovski insieme per i 20 anni della saga

Xbox e Swarovski hanno annunciato una collaborazione straordinaria per celebrare il lancio imminente di Halo Infinite e, in generale, il ventesimo anniversario della saga.

La compagnia statunitense e l'azienda tedesca presentano infatti due cristalli collezionabili che ricreano l'iconico elmetto Mjolnir di Master Chief, con un unico pezzo di cristallo con 140 facce, e l'emblematica Energy Sword utilizzata dalla fazione degli Elite dei Covenant con 204 facce, 13 differenti pezzi di cristallo e 2 punte di acciaio.

“Siamo entusiasti di collaborare con Swarovski e offrire qualcosa di veramente speciale per i fan. Swarovski e Halo incarnano gli stessi ideali di eroismo e meraviglia, offrendo ricordi sempre presenti di ciò che possono fare la scoperta di sé e l'immaginazione.”

Si legge sul sito ufficiale Xbox, in cui si apprende che per onorare il numero Spartan-117, legato proprio a Master Chief, sono stati creati in realtà ben 117 set di oggetti da collezione in cristallo a tema della serie, tra cui appunto l'elmo e la Energy Sword.

Va specificato tuttavia che i pezzi non saranno messi in vendita nei negozi Xbox o Swarovski, ma potranno essere ottenuti tramite le lotterie ufficiali del produttore e una campagna di beneficienza di StockX nota come “Campaign for a cause”.

L'iniziativa purtroppo non sarà disponibile nel nostro paese, ma soltanto nei negozi Swarovski di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti dove, dall'1 al 15 dicembre, si potrà scansionare il codice QR dei cristalli di Halo, posizionato su un display espositivo, inserire i propri dati e provare a vincere.

Discorso simile anche per la campagna di beneficienza, riservata a Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Taiwan, Giappone e Corea del Sud: basta collegarsi sul sito ufficiale di StockX e fare una donazione di 10 dollari tra il 9 e il 13 dicembre per provare a vincere uno dei 20 set messi a disposizione.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre per PC, Xbox One e Xbox Series X, incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.