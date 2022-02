Halo Infinite già in crisi: è fuori dalle Top 10 di Xbox e Steam

Quella di Halo Infinite è stata una gestazione sicuramente particolare. Annunciato in pompa magna e poi aspramente criticato per il suo deludente comparto tecnico, è stato posticipato di un anno per approdare al meglio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S a dicembre scorso.

Critica e pubblico hanno subito gridato al capolavoro e al brillante ritorno alle origini, eppure pare proprio che la maggior parte dei videogiocatori si siano già dimenticati del suo comparto multiplayer.

Questo perché, come segnalato dalla redazione di Forbes, attualmente Halo Infinite è fuori dalla Top 5 dei giochi più giocati per Xbox negli Stati Uniti, con la classifica che vede Fortnite al primo posto seguito da Call of Duty Warzone, GTA 5/GTA Online, Apex Legends e Roblox. L'emorragia di utenti è ancora più evidente su Steam, dove il gioco è fuori dalla Top 100 dei più giocati e al momento occupa la posizione numero 117.

Nonostante l'altissima qualità delle produzione, l'ultima avventura di Master Chief sembra quindi essere in difficoltà tanto su Xbox quanto su PC. Probabilmente ad influire sono stati i problemi di progressione segnalati dai fan nel multigiocatore, già in risoluzione da parte degli sviluppatori di 343 Industries, e la mancanza di contenuti post-lancio massicci.

Fortunatamente, come già noto, la software house è al lavoro per migliorare ogni aspetto di Halo Infinite, e per arricchirlo progressivamente di attività inedite. Anche voi siete fiduciosi?