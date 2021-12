Halo Infinite: scoperte nuove modalità multigiocatore

Il multiplayer di Halo Infinite è in continua evoluzione, come ha spiegato la stessa 343 Industries, e un utente potrebbe aver scoperto alcune delle modalità in arrivo nelle prossime settimane.

WickedSoldier991 su Reddit ha segnalato infatti di aver lanciato la beta offline, scoprendo un vasto numero di opzioni multiplayer nascoste che devono ancora essere annunciate ufficialmente. Ecco la lista completa.

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: CTF

Fiesta: One Flag CTF

Fiesta: Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

Lo scorso weekend, lo sviluppatore statunitense aveva anticipato che presto sarebbero arrivate nuove playlist multiplayer in Halo Infinite. Tra queste erano state confermate Tactical Slayer, Free-for-All e Fiesta, che effettivamente ritroviamo in questo elenco.

Probabilmente un errore o un bug nel codice del gioco che ci ha rovinato la sorpresa circa i contenuti imminenti per il titolo. Lo studio ha promesso infatti che le playlist saranno disponibili molto presto, sicuramente prima della fine dell'anno: possiamo attenderci che diventino ufficiali intorno la metà di dicembre o poco più tardi.

Nel frattempo, oggi sono uscite le recensioni della campagna, che hanno restituito un generico parere molto positivo circa le qualità della nuova avventura di Master Chief.

È stata pubblicata anche un'interessante analisi tecnica da parte di Digital Foundry, che al momento sembra premiare la versione Xbox Series X rispetto quella per Series S, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Il lancio della porzione single player è ormai imminente: a partire dall'8 dicembre, Halo Infinite sarà disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, incluso al Day One con Xbox Game Pass.