Halo Infinite: le recensioni della campagna sono molto positive

Il lancio della campagna di Halo Infinite è ormai imminente. A partire da mercoledì 8 dicembre i possessori di PC, Xbox One e Xbox Series X/S potranno giocare la nuova avventura di Master Chief, inclusa al Day One anche su Xbox Game Pass.

Nel frattempo, è scaduto l'embargo sulle recensioni della stampa che, nel momento in cui scriviamo, generano un punteggio medio di 87 dal noto aggregatore Metacritic. Si va da clamorosi perfect score a pareri decisamente più severi, segno di un gioco che sembra aver centrato l'obiettivo, lasciandosi indietro probabilmente qualche piccolo problema dovuto a uno sviluppo travagliato.

VG247.com, che ha premiato Halo Infinite con il massimo dei voti, ad esempio scrive:

“Halo Infinite non è perfetto. Ha debolezze qua e là. Ma è anche esattamente ciò che Halo ha bisogno di essere al momento. Dato che l'importanza della serie ha conosciuto un declino negli ultimi anni, questa è una dichiarazione audace che ci dice che per Halo non è ancora finita. E non vi è lontanamente vicino. È importante, è ancora brillante. Non mi dispiace aspettare per vedere cosa porteranno gli aggiornamenti, perché quello che c'è al lancio è già in gran parte splendente. Sono di nuovo eccitato per il futuro di Halo.”