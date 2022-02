Halo: serie TV in Italia su Sky, ecco quando andrà in onda

Dopo essere tornato a sparare in Halo Infinite su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, Master Chief si prepara a compiere il salto anche sul piccolo schermo.

Lo farà con la serie TV dedicata al celebre sparatutto di casa Microsoft, nato nelle fucine di Bungie e ora sviluppato dai ragazzi di 343 Industries. Show che qui in Italia debutterà sui canali di Sky, come confermato dalla stessa compagnia nelle ultime ore.

Tra le novità di marzo 2022 dell’emittente abbiamo quindi anche la serie TV di Halo, in onda negli Stati Uniti in esclusiva su Paramount+, servizio in streaming non ancora disponibile nel nostro Paese. Stando agli accordi – e a quanto comunicato dalla stessa Sky con la pubblicazione del nuovo palinsesto -, la prima stagione partirà in Italia il 28 marzo, a pochissimi giorni di distanza dalla premiere USA e al fianco della serie Il Re, della sesta stagione di Billions e della prima di The Gilded Age.

La serie TV di Halo seguirà un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Tra azione, avventura e un’immaginifica visione del futuro si intrecceranno varie storie personali. A seguire, personaggi e interpreti dello show:

John-117 / Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber.

Imponente super soldato conosciuto come Spartan. Dott.ssa Catherine Elizabeth Halsey, interpretata da Natascha McElhone.

Scienziata dell’UNSC e creatrice del progetto Spartan-II. Kwan Ha Boo, interpretata da Yerin Ha.

Makee, interpretata da Charlie Murphy.

Margaret Parangosky, interpretata da Shabana Azmi.

Ammiraglio e direttore dell’ONI. Soren-066, interpretato da Bokeem Woodbine.

Miranda Keyes, interpretata da Olive Gray.

Agente UNSC e figlia di Jacob Keyes. Kai-125, interpretata da Kate Kennedy.

Riz-028, interpretata da Natasha Culzac.

Vannak-134, interpretato da Bentley Kalu.

Jacob Keyes, interpretato da Danny Sapani.

Comandante esperto UNSC e confidente di Master Chief. Cortana, doppiata da Jen Taylor.

Costrutto di intelligenza artificiale (IA).

Cosa ne dite, anche voi siete curiosi di scoprire se la serie si manterrà fedele all’epica saga videoludica?