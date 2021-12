Halo Infinite, nuove playlist multiplayer alla fine del mese

Mentre ci avviciniamo al debutto della campagna di Halo Infinite, per 343 Industries arriva anche il momento di raccogliere i feedback degli utenti sul multiplayer. E ci sono già i primi risultati.

Lo sviluppatore della serie fa sapere infatti che intende arricchire l'offerta delle playlist entro la fine del mese. A darne notizia è stato John Junyszek, community manager della compagnia, su Twitter. Le playlist sono attualmente in lavorazione e verranno pubblicate nelle prossime settimane, ma sicuramente prima del 2022.

Let's talk about Halo Infinite playlists!

We've been reading your feedback, and we're working on plans to add Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), and Free-For-All playlists as we speak. They won't land by Dec 8, but the team is pushing to get them in before the end of year 👊

— John Junyszek (@Unyshek) December 3, 2021