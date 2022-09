The Last of Us Parte 1 per PS5 disponibile da oggi, e Naughty Dog ringrazia

Finalmente ci siamo, il grande giorno di The Last of Us Parte 1 è arrivato!

Sì perché, come preannunciato da Sony e dagli sviluppatori di Naughty Dog, il remake del primo e indimenticabile capitolo della saga post apocalittica è disponibile da oggi, 2 settembre 2022, su PlayStation 5; in attesa di sbarcare, solo successivamente, anche sui lidi dei nostri PC.

I giocatori in possesso della console di ultima generazione giapponese si preparano dunque a rivivere – o ad affrontare per la prima volta – le peripezie orrorifiche di Joel ed Ellie, godendosi tutte le migliorie tecniche e di gameplay messe a punto dal team di sviluppo – e che possiamo recuperare nel video poco più in basso in questo stesso articolo.

Proprio in occasione del lancio del remake di The Last of Us su PS5, Naughty Dog ha deciso di pubblicare un messaggio sul suo account Twitter ufficiale per ringraziare non solo i giocatori per il supporto dimostrato, ma anche gli sviluppatori per il lavoro svolto:

The Last of Us Part I is now available worldwide! Thank you to the fans for your support and excitement, and thank you to the studio members and our partners at SIE for your incredible contributions! Have an awesome adventure — endure and survive 🦒 pic.twitter.com/0vDS2OBzkf — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 2, 2022

The Last of Us Parte 1 è ora disponibile in tutto il mondo! Grazie a voi fan per il vostro supporto e coinvolgimento, e grazie ai membri del nostro studio ed i nostri partner a SIE per gli incredibili contributi forniti.

Lo stesso ha voluto fare Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, che ha condiviso un breve tweet per esprimere la sua gratitudine verso i giocatori: “Che stiate vivendo il viaggio di Joel ed Ellie nuovamente o per la prima volta, grazie per il vostro incredibile supporto. Alla prossima“.

E voi, avete già fatto vostro The Last of Us Parte 1 oppure no? Nel frattempo, godetevi pure il trailer di lancio più in alto: potrebbe convincervi a tornare a combattere i famelici Cordyceps!