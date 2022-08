The Last of Us Parte 1 su PS5: grafica da urlo nei nuovi video gameplay del remake

Il 2 settembre è sempre più vicino, per la gioia di quanti non vedono l’ora di mettere le mani su The Last of Us Parte 1, vale a dire la riedizione aggiornata per PS5 – e in seguito anche per PC – del capolavoro post apocalittico di casa Naughty Dog.

Un capolavoro che torna a splendere sulla console di nuova generazione Sony, affidandosi anche ad un comparto grafico del tutto rinnovato, che donerà ancora più emotività all’avventura vissuta nei panni di Ellie e Joel; quella, per intenderci, che ha fatto da prologo al successivo – e mastodontico! – The Last of Us Parte 2, ad oggi il miglior titolo mai prodotto dalla software house californiana.

E se è vero che le copie del remake di The Last of Us sono già approdate nelle varie redazioni internazionali per il tradizionale giro di recensioni, inevitabilmente in rete sono apparsi alcuni video di gameplay leak, riportati dall’insider Tom Henderson sul portale eXputer.

Pur senza entrare nel merito delle scene mostrate per non mostrare il fianco agli spoiler, nelle sequenze rubate riportate sulle pagine di eXputer è ben visibile l’impegno profuso da Naughty Dog nella ricostruzione delle animazioni tramite la tecnologia del Motion Matching e nel miglioramento dei modelli poligonali e delle texture che mappano i volti e gli abiti dei personaggi. Non solo, saranno rafforzate le meccaniche di gameplay e dell’IA nemica, ora più vicine a quelle del secondo capitolo.

Ricordiamo ancora una volta che The Last of Us Parte 1 approderà su PlayStation 5 il 2 settembre 2022, mentre la data di uscita dell’edizione PC sarà comunicata solo in seguito da “mamma” Sony.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.