The Last of Us Parte 1: un easter egg svela il nuovo gioco di Naughty Dog?

The Last of Us Parte 1 è disponibile solo da qualche giorno su PS5 – successivamente sbarcherà anche sui lidi dei nostri PC -, ma sono già in tantissimi ad essersi avventurarti tra le sue pericolose lande; e ad aver notato molte differenze con il titolo originale.

Tra alcuni ritocchi e novità minori apportati dagli sviluppatori di Naughty Dog all’epopea post apocalittica di Joel ed Ellie c’è pure un easter egg molto particolare, che potrebbe addirittura essere un riferimento al prossimo gioco in sviluppo presso la software house californiana.

Come riportato su Twitter dalla pagina Naughty Dog Central, che si occupa di raccogliere e condividere le novità sui “cagnacci” della sussidiaria di PlayStation Studios, diversi giocatori hanno notato degli artwork inediti di stampo fantasy attaccati alla parete di una stanza, speculando sul fatto che potrebbero essere un indizio circa le tematiche attorno alle quali ruoterà il nuovo progetto della compagnia.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting. what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

Le immagini catturate in The Last of Us Parte 1 su PS5 sono rovinate e gli screenshot in game non sono perfetti, ma comunque ci permettono di vedere che il tema è quello.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che Naughty Dog fornisce indizi in questo modo sui suoi lavori futuri. Alcuni di voi ricorderanno certamente che già nel 2011 l’esistenza dello stesso The Last of Us venne anticipata da un easter egg presente in Uncharted 3 L’Inganno di Drake, precisamente nel bar londinese all’inizio del gioco in cui potevamo leggere sul giornale di un misterioso “fungo parassita”. L’originale The Last of Us venne poi annunciato in via ufficiale agli Spike Video Game Awards, nel dicembre dello stesso anno.

Che l’easter egg in Parte 1 possa davvero essere un riferimento al nuovo gioco, magari proprio di stampo fantasy? La verità non è ancora venuta a galla, ma Neil Druckmann ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto alla Summer Game Fest.