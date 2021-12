The Lord of the Rings Gollum sarà presente ai TGA

Da pochi istanti, Twitter ha fatto da palcoscenico all'annuncio ufficiale che vedrà The Lord of the Rings: Gollum presentato ai The Game Awards tramite un nuovo trailer.

Il gioco seguirà gli eventi di Gollum, uno dei personaggi più iconici della saga letteraria (e cinematografica) di Tolkien. Dal suo annuncio, tuttavia, non sono trapelate troppe informazioni a riguardo, il che permetterà agli spettatori dei TGA di scoprire nuovi aspetti di The Lord of the Rings: Gollum.

Qualcosa è in agguato nell'ombra… Sintonizzatevi ai The Game Awards il 9 dicembre! https://twitter.com/i/status/1466439563589607425

Questo risulta essere il primo videogioco di cui siamo sicuri della presenza all'evento diretto da Geoff Keighley. Il titolo è attualmente in sviluppo presso la software house Daedalic Entertainment e Nacon lo pubblicherà per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Oltre alla presenza di The Lord of the Rings: Gollum, sappiamo per certo che un famoso attore dell'universo Marvel assegnerà uno dei premi dei The Game Awards. Non solo, è stato recentemente confermato che anche Sting farà la sua comparsa durante l'evento di Keighley e canterà una canzone di Arcane.

Non perdetevi i The Game Awards, che andranno in onda il giorno 9 dicembre 2021, ovvero settimana prossima. L'evento vedrà una varietà di annunci importante, così come vari aggiornamenti e ospiti internazionali.