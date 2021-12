The Game Awards: volto noto della Marvel presenterà una parte dell'evento

La prossima settimana si terranno i tanto attesi The Game Awards, un evento che segnerà la chiusura di un altro anno in compagnia dei videogiochi.

La premiazione, che poi è una celebrazione dell'arte videoludica, sarà costellata di annunci importanti, aggiornamenti e volti noti da tutto il mondo. Proprio su quest'ultimo punto, è arrivata un'ottima notizia per tutti i fan dell'universo Marvel.

Simu Liu, il protagonista del recente film “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”, assegnerà uno dei premi dei TGA. L'annuncio di questa preziosa guest, è arrivato dal profilo Twitter del presentatore ufficiale dell'evento, Geoff Keighley:

Siamo così emozionati di dare il benvenuto in qualità di presentatore al mio compagno canadese e grande gamer Simu Liu in occasione dei The Game Awards della prossima settimana. Ci vediamo giovedì ai TGA!

Si tratta, come già accennato, del protagonista del recente film della Marvel Shang-Chi, uscito nelle sale lo scorso settembre. Oltre ad essere un viso familiare per molti, lo stesso Simu Liu è un videogiocatore che dedica il suo tempo libero a questa passione.

I suoi giochi preferiti, come ha lui stesso dichiarato, sono League of Legends, Animal Crossing: New Horizons, Halo e molti altri!

Non perdetevi, dunque, i The Game Awards, i quali si terranno il prossimo giovedì 9 dicembre 2021. Per conoscere tutti i giochi nominati per l'agognato premio Game of the Year, visitate questa pagina! Oltre a Simu Liu, vi ricordiamo, alla festa prenderà parte il cantante Sting, che eseguirà un pezzo di Arcane.

Recentemente è trapelato il nome di un videogioco che potrebbe portarsi a casa il titolo di Game of the Year: se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere questo articolo.