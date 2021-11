The Outer Worlds 2 potrebbe essere in sviluppo dal 2019

Il sequel dell'opera sci-fi di Obsidian Entertainment, ovvero The Outer Worlds 2, si è mostrata in un breve teaser in veste ufficiale. Sebbene, non si conoscano molte informazioni sul gioco, sappiamo, però, che questo pare sia in sviluppo da molto tempo.

Dall'annuncio ufficiale, Obsidian Entertainment non ha più diffuso alcun dettaglio in merito al gioco, anche se si è dedotto che questo si trovi alle prime fasi di sviluppo.

Tuttavia, come evidenziato dall'utente di Twitter Faizan Shaikh, il profilo LinkedIn del producer, ovvero Dan Maas, chiarirebbe il periodo di inizio dei lavori di sviluppo.

Obsidian, infatti, sarebbe al lavoro su The Outer Worlds 2 da circa due anni. L'inizio dei lavori, quindi, è attribuibile al mese di settembre 2019, ovvero un mese prima del lancio ufficiale del primo capitolo dell'avventura spaziale.

Questa risulta essere un'informazione davvero importante, perché denota che il team di sviluppo era già intenzionato a produrre un sequel già prima del lancio ufficiale del primo episodio.

Da notare che non è ancora stata annunciata alcuna data per il lancio ufficiale di The Outer Worlds 2. Nonostante ciò, possiamo aspettarci che il titolo esca prima di quanto preventivato, proprio perché in sviluppo già da parecchio tempo.

Nel frattempo Obsidian sta lavorando intensamente su Avowed, ovvero un altro gioco di ruolo d'azione. Questo, secondo gli ultimi report sarebbe in fase pre-alpha.

Ci aspettiamo che qualche dettaglio in più possa emergere durante l'evento dei The Game Awards 2021, in cui sono previsti circa 40 annunci e aggiornamenti.