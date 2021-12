Twitch: streamer ripete "Mario" ad ogni donazione ricevuta

Oramai da un po' di anni, la piattaforma per le live, ovvero Twitch, è divenuta sempre più popolare fino a conquistare interamente internet. Il successo del “social viola” è causato soprattutto dai vari streamer, che intrattengono il loro pubblico con gameplay o chiacchierate sui più svariati argomenti.

Ebbene, su Twitch (disponibile anche su Switch) non mancano gli streamer più “fantasiosi”, i quali si inventano la qualunque per far sì che la gente si affezioni al canale. Uno fra tanti è Nicro, uno streamer canadese celebre per effettuare speedrun basati sui giochi di Super Mario.

Twitch è la maratona di Nicro

Nicro, dopo una lunga pausa dalle live, è tornato sulla piattaforma proprio all'inizio del mese di dicembre, portando con sé una nuova sfida. Nicro, infatti, si è posto l'obiettivo di pronunciare la parola “Mario” per ogni bit, iscrizione o donazione ricevuta.

Grazie a questa curiosa iniziativa, sicuramente volta ad aumentare l'appeal del suo canale, Nicro ha aumentato di molto le visite e gli iscritti. Al momento, pare che Nicro sia in live più o meno da 110 ore consecutive (comprensive anche delle ore di sonno) e che abbia ripetuto “Mario” circa 330 mila volte.

Il goal finale da raggiungere, secondo Nicro, è quello di arrivare a pronunciare “Mario” almeno 200 mila volte in più. Oltre pronunciare il nome della mascotte di Nintendo, lo streamer non fa molto altro. Ogni tanto, si sbilancia parlando come parlerebbe la nemesi di Mario, ovvero Wario.

Nicro è piuttosto famoso sul web come colui che si cimenta nelle speedrun di Super Mario Odyssey, riuscendosi anche a portare a casa un interessante primato. Lo streamer, infatti, risulta il primo videogiocatore ad aver completato Super Mario Odyssey in meno di un'ora.

Infine, possiamo dirvi che il significato di questa lunga subathon su Twitch si prefigge lo scopo di far ricordare per sempre ai fan di Nicro i giochi di Mario.