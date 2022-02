Xbox Game Pass potrebbe arrivare su Steam? Valve interessata a collaborare con Microsoft

Valve, lo sappiamo, è uno dei nomi principali nel settore dei videogiochi: la sua piattaforma Steam è infatti la preferita da tantissimi giocatori. Nonostante diverse società videoludiche, nel tempo, abbiano introdotto dei servizi in abbonamento riservati agli utenti, Valve non ha ancora mosso passi in questa direzione. Negli anni diversi rumor hanno suggerito l’arrivo di un “pass” anche per Steam, perciò in un intervista a PC Gamer il CEO di Valve Gabe Newell ha deciso di fare chiarezza sull’argomento.

Newell ha negato di avere in programma l’introduzione di tale servizio, confessando però di stare pensando all’Xbox Game Pass. Nell’aprile 2021 girava voce che Valve volesse introdurre il servizio in abbonamento di Microsoft attraverso la propria piattaforma: il CEO non ha escluso questa possibilità. Valve – ha spiegato – sarebbe “più che felice” di lavorare con Microsoft e portare i titoli Game Pass anche su Steam.

Xbox Game Pass: a gennaio 25 milioni di abbonati

Come dar loro torto: Xbox Game Pass è uno dei servizi in abbonamento di maggior successo, che di mese in mese taglia traguardi sempre più alti, fra cui i 25 milioni di abbonati complessivi. In un mare di abbonamenti e pass, Valve vede nella collaborazione – piuttosto che nella competizione – la strada da seguire. Le dichiarazioni di Newell mostrano un’azienda ben disposta, ma per ora sono soltanto parole: non si tratta di una conferma e uno scenario di questo genere potrebbe non avverarsi mai.

Certamente, ora che Steam Deck ha visto finalmente la luce, l’ipotesi appare molto più realistica e concreta. Il potenziale della nuova console/pc handheld di Valve sarebbe sicuramente in grado di eseguire con efficienza gran parte dei giochi Xbox e a notarlo è stato perfino il “boss” Phil Spencer, che ha elogiato Steam Deck. Lo stesso Spencer, in passato, ha espresso il desiderio di vedere xCloud e Game Pass su altre piattaforme e console: qualcosa bolle già in pentola?