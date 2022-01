Steam Deck, svelata la data d'uscita ufficiale: ecco come funziona la prenotazione

Dopo diversi rinvii, Steam Deck ha finalmente una data d'uscita ufficiale: il prossimo 25 febbraio. Nei mesi scorsi si è parlato molto della piattaforma sviluppata da Valve, un ibrido a metà fra una console e un PC. Annunciata inizialmente nel luglio del 2021, il rilascio era previsto originariamente per dicembre, successivamente slittato a causa della carenza di componenti elettronici che ha colpito un po' tutto il mercato videoludico (e non solo).

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli, come il sistema “Deck Verified”, studiato per individuare quali giochi nel catalogo Steam saranno compatibili. È infatti ormai confermato che Steam Deck, vista la sua “filosofia” da PC Gaming, non avrà videogiochi in esclusiva, ma si appoggerà unicamente su quelli già presenti. Altra caratteristica importante è la funzione Dynamic Cloud Sync, che permetterà ai giocatori di recuperare tutti i salvataggi anche quando si mette il dispositivo in sospensione, rendendo più fluido il passaggio da console a PC.

Steam Deck: come funzionano le prenotazioni?

Se non hai ancora prenotato Steam Deck, puoi farlo a questo link con una piccola tassa di prenotazione. Tuttavia, effettuando il pre-order adesso potresti dover aspettare un bel po' prima di avere fra le mani la console. Come riportato nella pagina ufficiale, il 25 febbraio (dopo le ore 19) Valve invierà a chi ha già effettuato la prenotazione il primo gruppo di e-mail contenenti gli ordini. Gli utenti avranno poi 72 ore dal momento della ricezione per finalizzare l'acquisto, prima che la prenotazione passi alla persona successiva nella coda.

Le prime unità saranno inviate a partire dal 28 febbraio. Valve ha in programma di inviare nuovi gruppi di e-mail con cadenza settimanale, sempre seguendo l'ordine con cui sono state effettuate le prenotazioni. La tassa già versata sarà successivamente applicata al prezzo finale di Steam Deck, mentre i costi di spedizione saranno inclusi.