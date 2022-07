Xenoblade Chronicles 3: guida alle classi e ai ruoli dell'esclusiva Switch

Acclamato da critica e pubblico, Xenoblade Chronicles 3 ha finalmente fatto il suo grande debutto su Nintendo Switch, confermando quanto il 2022 sia un’ottima annata per la console ibrida della casa di Kyoto.

Mentre i fan attendono l’arrivo anche di Bayonetta 3 in esclusiva – la data di uscita ufficiale è stata annunciata di recente -, possono quindi perdersi nell’esplorazione dell’affascinante mondo virtuale messo a punto dagli sviluppatori nipponici di Monolith Soft, quel Aionios nel pieno di una guerra tra i popoli di Keves e Agnes.

In linea con la sua spiccata vena jRPG, Xenoblade Chronicles 3 mette a disposizione dei giocatori diversi ruoli e classi, che andremo ad approfondire insieme in questa guida. Prima di iniziare, è bene chiarire che in questo terzo capitolo del franchise i ruoli selezionabili sono 3, vale a dire Attaccante, Difensore e Guaritore. I primi sono sul fronte di battaglia per infliggere più danni possibili, i secondi proteggono il party dagli attacchi più pericolosi e gli ultimi si concentrano sul supportare i compagni di squadra. Ciascuno di essi comprende una serie di classi con equipaggiamenti e particolarità uniche, che arrivano a formare vere e proprie forme ibride.

Le classi dell’Attaccante

– Spadaccino: classe equilibrata, con uno spadone come arma

– Orco: potenza pura per questa classe che usa un martello a due mani

– Schermitore lampo: utilizza due spade e sferra numerosi attacchi critici

– Forchetta bellica: una classe avanzata, che sfrutta i punti deboli degli avversari

– Giaguaro corazzato: usa due pistole e un drone per attacchi ad area

– Cacciatore: un arciere che si concentra su stealth e sulla schivata

– Incursore: evolve a seconda del numero di attacchi critici mandati a segno

– Pirata dell’anima: il focus è su tecniche e abilità rubate ai nemici nella battaglia

– Artista marziale: mani e piedi sono le armi di questa classe

– Paladino: il personaggio si potenzia in proporzione al danno subìto

– Killer automatico: abbassa le difese del nemico e attacca con due asce

Le classi del Difensore

– Zefiro: attira gli avversari verso di sé per poi evadere gli attacchi

– Scorta pesante: efficiente sia in attacco che in difesa

– Comandante guardiano: più danno subisce, più la sua forza accresce

– Esule solitario: l’attacco aumenta in proporzione ai nemici da cui viene avvicinato

– Avanguardia Ultima: sfrutta attacchi ad area per tenere lontani i nemici

Le classi del Guaritore

– Artigliere medico: guaritore di base che cura e potenzia i proprio alleati

– Tattico: un alleato indispensabile per il giusto equilibrio tra cure e buff

– Medico di guerra: uno dei guaritori più potenti, con la possibilità di rigenerare HP

– Taumaturgo: più danni infligge agli avversari, più le cure sono efficaci

– Stratego: una classe ibrida che porta due pistole, attaccando e curando

– Portabandiera: è specializzato nell’accrescere il potenziale dei propri compagni

– Cantastorie: focus sull’aumento di velocità d’attacco e danno

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in edizione fisica e digitale solo su Nintendo Switch, compatibile con le versioni Lite e OLED della console della “grande N”.

