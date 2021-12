The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 uscirà a novembre 2022 o, perlomeno, in quel periodo ci staremo già giocando.

È quanto ha affermato Peer Schneider, fondatore, EVP e Chief Content Officer di IGN, nel corso dell'ultima puntata del podcast Nintendo Voice Chat.

Il giornalista della nota testata statunitense ha affermato infatti di aver sentito dei piani della compagnia di Kyoto per il 2022 nel corso del post cerimonia dei Game Awards 2021 di Los Angeles. A quanto pare, Nintendo starebbe preparando un anno venturo veramente enorme in termini di nuove uscite e Schneider si è detto particolarmente entusiasta.

Sebbene non sia stato molto preciso su Breath of The Wild 2, ha lasciato intendere che il gioco è indubbiamente previsto per il 2022 e ha poi affermato chiaramente che il prossimo novembre ci staremo già giocando.

Difficile dire se questo suggerisce una release proprio per il penultimo mese del prossimo anno o qualche settimana prima. In ogni caso, la buona notizia, seppur non ufficiale, è che l'obiettivo di Nintendo sia quello di lanciare l'atteso sequel entro la fine dell'anno che sta per entrare, smentendo così le pessimistiche indiscrezioni che volevano un ulteriore ritardo fino al 2023.

Per quanto riguarda il gioco in sé al momento non sappiamo molto, se non quello che è trapelato dai due trailer finora mostrati e di recente arricchiti da qualche dettaglio arrivato proprio da brevetti depositati da Nintendo.

Zelda Breath of The Wild 2, cui nome è solamente provvisorio per evitare alcuni spoiler sulla trama, è in lavorazione in esclusiva per Nintendo Switch.