Back 4 Blood per PS4 al 36% di sconto: Early Black Friday

Il Black Friday è alle porte, ma molti sconti e promozioni sono già attive su Amazon. Oggi l'ottimo Back 4 Blood per PlayStation 4 si trova in offerta a 45€, con uno sconto del 36% e un risparmio di ben 25 euro rispetto al prezzo solito.

Apprezzato dalla critica e un successo tra i videogiocatori, Back 4 Blood ha superato quota 6 milioni di giocatori a pochi giorni dal lancio ufficiale. Il sequel spirituale di Left 4 Dead è disponibile per PC e console e mette il giocatore di fronte a folte orde di zombie, da affrontare con l'aiuto di potenti armi da fuoco.

Il titolo integra un'interessante modalità cooperativa, si tratta probabilmente del modo più divertente per approcciarsi all'ottimo survival horror, collaborando con i propri amici per ostacolare l'avanzata nemica.

Oggi Back 4 Blood per PlayStation 4 è disponibile in offerta su Amazon a 45€, uno sconto da non perdere per gli appassionati di giochi horror FPS. Il gioco in copia fisica è compatibile con la spedizione Prime, la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.