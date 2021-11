Battlefield 2042: niente chat vocale, arriverà tra un po'

Mancano pochi giorni al day one di Battlefield 2042, molti utenti lo stanno già giocando in accesso anticipato su PC e console. Il nuovo FPS sta collezionando feedback contrastanti a causa di bug e mancanze di vario genere, tra le quali figura la chat vocale, una funzione fondamentale per un titolo completamente incentrato sul multiplayer.

DICE ha confermato l'assenza della chat di gioco anche al day one, fissato al prossimo 19 novembre, ma non è chiaro il perché di questa enorme mancanza. Tra i presunti problemi di sviluppo – sostenuti da diversi rumor nelle scorse settimane – potrebbe esserci proprio l'implementazione di un sistema di comunicazione vocale tra i giocatori. Lo sviluppatore ha promesso di introdurre questa funzione in seguito, intanto i giocatori vedono castrata la propria esperienza di gioco.

Per porre rimedio a questa problematica consigliamo di sfruttare il party vocale di PlayStation e Xbox, mentre su PC è possibile sfruttare Discord o TeamSpeak, per comunicare con i propri alleati e mettere in atto un gioco di squadra efficace. A sentire maggiormente la mancanza della chat vocale sono gli utenti abituati a giocare in solitaria, sfruttando il matchmaking di Battlefield per trovare gli alleati. In questo caso risulta impossibile comunicare con i propri compagni di squadra, se non utilizzando il complesso sistema di ping integrato nel gioco.

L'assenza della chat vocale su Battlefield 2042 è soltanto una delle mancanze che stanno facendo infuriare i giocatori, non ci resta che attendere un primo aggiornamento che ponga rimedio a bug e malfunzionamenti vari.