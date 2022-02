BioShock: annunciato un film live action con Netflix

Netflix, 2K e Take-Two hanno da poco annunciato una nuova collaborazione per realizzare un adattamento live-action di BioShock. Un’ottima notizia per tutti i fan della serie sparatutto in prima persona, il cui primo capitolo risale al lontano 2007. Le informazioni sul film sono – però – ancora piuttosto vaghe. Innanzitutto non c’è ancora una data d’uscita, né una finestra di lancio, e a quanto pare né il cast né la regia sono ancora stati scelti.

Inoltre, il sito web di Netflix spiega che l’adattamento si concentrerà sul franchise di BioShock: ciò significa che potrebbero comparirvi personaggi e location provenienti dal primo capitolo, dal secondo e anche da BioShock Infinite. L’unica notizia certa che abbiamo, oltre all’annuncio vero e proprio, è un’immagine promozionale che mostra sia Little Sister che Big Daddy, confermando così indirettamente la loro presenza all’interno del film. Per quanto riguarda il filone videoludico della serie, 2K (sussidiaria di Take-Two) ha annunciato nel 2019 di essere al lavoro su un nuovo capitolo di BioShock, dichiarando però che lo sviluppo sarebbe durato ancora diversi anni.

"We all make choices, but in the end our choices make us." Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Un film di BioShock? Era un’idea già nel 2008

“Netflix è tra i migliori e più lungimiranti autori dell’intrattenimento di oggi – ha dichiarato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, in una nota –. Siamo entusiasti che condividano la nostra visione ed il nostro impegno per il franchise di BioShock, amato da milioni di fan in tutto il mondo. Lo studio Cloud Chamber di 2K è impegnato nello sviluppo attivo del prossimo gioco e, insieme alla nostra partnership con Netflix, siamo molto fiduciosi che BioShock continuerà ad affascinare e coinvolgere il pubblico come mai prima d’ora”.

Non è la prima volta che gli autori provano a realizzare un film basato sulla serie: nel 2008 Take-Two annunciò di aver preso accordi con la Universal Studios per produrre una pellicola basata sul franchise, diretta da Gore Verbinski (il regista de I Pirati dei Caraibi). Tuttavia, dopo alcune vicissitudini, nel 2013 il progetto fu cancellato definitivamente. Speriamo che questa sia la volta buona.