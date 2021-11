BioShock 4: secondo dei rumor si chiamerà "Isolation" e sarà in Unreal Engine 5

Sembra che alcuni rumor inerenti a BioShock 4 si stiano facendo strada sul web. Secondo queste nuove indiscrezioni, il nuovo capitolo della saga di 2K Games si chiamerà BioShock Isolation e il suo sviluppo avverrà tramite Unreal Engine 5.

I vari rumor, inoltre, sostengono che BioShock 4 verrà annunciato entro il primo trimestre del prossimo anno. Secondo alcuni leak emersi su Twitter, inoltre, pare che lo sviluppo del quarto capitolo verrà seguito dagli sviluppatori di Mafia 3, Shadow of Tomb Raider e Watch Dogs Legion.

Le informazioni, come già accennato, provengono da Twitter, più specificamente dal profilo di Oops Leaks. Sebbene il profilo in questione sia piuttosto recente, questo ha pubblicato anche quello che sembrerebbe essere il logo del nuovo capitolo dell'FPS.

Non è tutto. Sempre secondo Oops Leaks, la trama del gioco si svilupperebbe tra due città, di cui una pare essere sotterranea. Chiaramente, essendo queste informazioni ancora non confermate in via ufficiale, invitiamo i nostri lettori a non prendere niente di tutto ciò come assodato. Ecco quanto preventivato da Oops Leaks:

BioShock Isolation (il titolo potrebbe cambiare) sarà ambientato in una nuova, isolata e dispotica città. Il titolo verrà sviluppato in Unreal Engine 5 da Irrational Games, veterani che hanno seguito la produzione di Mafia 3, Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb raider e Deus Ex Mankind Divided. BioShock 4 verrà annunciato il primo trimestre del 2022.

Tuttavia, pare strano che BioShock 4 venga ufficialmente presentato il prossimo anno, soprattutto in vista dei The Game Awards della prossima settimana. Per chi non lo sapesse, infatti, la cerimonia che premierà il GOTY 2021 si terrà il 9 dicembre 2021 (clicca qui per saperne di più!).