BioShock 4 sarà ambientato nello stesso periodo del primo episodio?

Le nuove indiscrezioni su BioShock 4 fornite dal giornalista Colin Moriarty sono molto interessanti. La fonte afferma infatti che il gioco sarà ambientato negli anni '60 all'interno di una fittizia città antartica chiamata Borealis.

Le informazioni sono state confermate anche dal portale VGC, collegandole con quanto ricevuto dalle sue fonti. Il gioco dovrebbe essere inserito all'interno del canone dei precedenti capitoli: lo sviluppatore Cloud Chamber starebbe puntando a una release nel 2022.

“BioShock 4 è conosciuto con il nome in codice Parkside. Mi è stato detto che il team di sviluppo ha un'incredibile libertà di scelta per farlo bene. Mi sembra una cosa positiva. Internamente il titolo è molto segreto e, a quanto pare, totalmente sigillato. Apparentemente la sensazione è che capiscano perfettamente che l'opera sarà paragonata a ciò che fa Ken Levine, il creatore di BioShock. Tra l'altro, Take-Two sta anche pubblicando il prossimo gioco di Levine.”

È quanto ha affermato Moriarty durante un video di Sacred Symbols riservato agli abbonati Patreon.

Quello che sappiamo ufficialmente sul gioco al momento è molto poco. L'editore ha confermato lo sviluppo nel 2019, aggiungendo tuttavia che ci sarebbero voluti anni per realizzarlo.

Il design director del progetto è Jonathan Pelling, che ha lavorato al primo episodio e soprattutto è stato creative director della nascita di Columbia, la città volante vista in BioShock Infinite.

A dirigere lo sviluppo è invece Hoagy de la Plante, anch'esso impegnato nello sviluppo del primo storico capitolo lanciato nel 2007. Ken Levine, invece, non sembra essere coinvolto in alcun modo nella progettazione di BioShock 4, poiché impegnato nel suo nuovo titolo: un gioco sci-fi con elementi da RPG.

Stando a recenti indiscrezioni, il titolo dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation e verrà presentato la prossima settimana in occasione dei Game Awards 2021. Non ci sono per adesso conferme ufficiali, non rimane che attendere la cerimonia di premiazione che si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 ora italiana.