Black Friday PS4: It Takes Two al 30% di sconto

Il Black Friday sta già regalando belle soddisfazioni, oggi It Takes Two per PS4 è in offerta su Amazon a 27,90€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo iniziale.

Il gioco cooperativo di Hazelight Studios ha convinto la stampa specializzata fin dal primo momento e ha scosso l'entusiasmo di moltissimi videogiocatori. Si tratta di un'avventura platform 3D, nella quale i due protagonisti sono stati rimpiccioliti e devono superare le insidie e pericoli che si annidano in ogni angolo della propria casa. Come recita il nome stesso, per giocare a questo titolo è necessario essere in 2, non è possibile avviare una partita in single player e tutti gli ostacoli e le missioni possono essere superati soltanto con il gioco di squadra.

Questo gioco – disponibile per PC e console – ha riscosso un gran successo negli ultimi mesi, tanto da raggiungere e superare quota 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

It Takes Two oggi è in forte sconto, la versione PlayStation 4 si trova in offerta su Amazon a 27,90€, a questo prezzo è impossibile farselo scappare. Non manca la spedizione gratuita per i clienti Prime, con tanto di consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.