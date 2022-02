It Takes Two, acquista il GOTY 2021 a metà prezzo su Amazon

It Takes Two è stato eletto il Game of The Year lo scorso dicembre 2021, sovrastando titoli del calibro di Metroid Dread e Deathloop. Se ancora non lo hai giocato, questa è l’occasione giusta per acquistarlo: su Amazon lo potete trovare in sconto a metà prezzo a soli 19,98 euro anziché 39,99. L’inserzione si riferisce alla versione per PlayStation 4, che ti permetterà di ricevere gratuitamente anche la versione ottimizzata per PlayStation 5.

It Takes Two: un’incredibile avventura cooperativa

Affronta il viaggio pazzesco della tua vita in It Takes Two, un’avventura platform concepita per il gioco in cooperativa. Gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo e tornare alla normalità.

Questa è la descrizione ufficiale di It Takes Two, sviluppato dal pluripremiato studio Hazelight. Padroneggia le abilità uniche e connesse dei personaggi, combatti contro le code pelose di scoiattoli gangstar oppure fai il DJ in una discoteca ronzante. Il tutto incorniciato da una storia divertente e toccante, in cui gameplay e narrazione sono legati a doppio filo in un’esperienza metaforica unica sulla difficoltà dell’andare d’accordo.

Insieme è meglio: è possibile infatti invitare un amico a giocare gratis grazie al Pass Amici e vivere insieme un’emozionante avventura creata appositamente per due. Puoi scegliere fra cooperativa in locale, online e anche split-screen per affrontare insieme avventure in cui la collaborazione è la chiave per ogni via d’uscita. Inutile dirlo, i fan di tutto il mondo hanno acclamato It Takes Two: attualmente ne sono state vendute più di 5 milioni di copie.

L’offerta al 50% di Amazon è un’occasione irripetibile per recuperare un gioco davvero divertente e al tempo stesso toccante. Se hai una PlayStation 4 (o una PlayStation 5) non lasciartelo scappare: a questo link potrai trovarlo in sconto a metà prezzo, ovvero 19,98 euro.

