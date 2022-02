Il gioco dell'anno It Takes Two diventerà un film. Il team di sviluppo Hazelight Studios ha infatti avviato una collaborazione con dj2 Entertainment per portare sul grande schermo il videogioco cooperativo del 2021, eletto gioco dell'anno ai Game Awards 2021.

“Creare il mondo e la storia di It Takes Two è stato molto divertente per me e il team”, ha detto il fondatore e direttore creativo di Hazelight Josef Fares. “Dal momento che ha una narrazione forte con molti personaggi pazzi e altrettanto pazzi momenti di azione co-op, il potenziale è enorme per un grande adattamento al cinema o alla televisione”.

Un'avventura sul grande e piccolo schermo

Ricordiamo che la particolarità di It Takes Two è che si tratta di un'esperienza affrontabile unicamente in cooperativa (sia locale che online). I giocatori vestono i panni di Cody e May, due genitori in procinto di separarsi – trasformatisi in pupazzi per via di una magia attivata dalle lacrime della figlia – e che dovranno collaborare per ritrovare il feeling di un tempo.

Entusiasmo da entrambe le parte: “dj2 è onorata di collaborare con Josef, Oskar, e l'incredibile team di Hazelight Studios sull'adattamento di ‘It Takes Two,'” ha detto il CEO e fondatore di dj2 Dmitri M. Johnson. “Proprio come il resto del mondo, ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, il dottor Hakim e l'immaginifico universo fantasy che Hazelight ha creato, e non vediamo l'ora di portare questi personaggi – e questo mondo – in vita sul grande e piccolo schermo”.