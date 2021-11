Call of Duty Vanguard offende il Corano, e Activision fa ammenda

Call of Duty Vanguard è ormai disponibile da qualche giorno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, e tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona sono dunque impegnati a combattere sui campi di battaglia virtuali dell'FPS sviluppato da Sledgehammer Games per conto del publisher Activision.

Gli stessi giocatori che nelle ultime ore hanno notato un particolare dettaglio che ha inevitabilmente finito per offendere la comunità dei musulmani.

Come potete verificare anche voi nelle immagini condivise su Twitter – e visibili poco più in basso in questo stesso articolo -, in una sezione della Modalità Zombies di CoD Vanguard sono infatti presenti alcuni fogli sparsi per terra, su cui si può liberamente passare sopra controllando il nostro alter ego poligonale.

Call of Duty has pages of the Qur'an on the floor for people to step on.

I usually make excuses for people whenever they make a mistake, but this one feels intentional. I really hope that I'm wrong.

Either way, this has to be corrected. It's shameful and embarrassing. https://t.co/RimPRtSePI

— Osama Dorias (@osamadorias) November 10, 2021