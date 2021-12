Nuova consegna di ricompense per gli abbonati a Twitch Prime. Dando uno sguardo all'elenco, si scopre che questo è stato aggiornato poche ore fa e che contiene oggetti esclusivi per uno dei giochi del momento. Parliamo di Call of Duty Warzone Pacific, la cui mappa Caldera è molto popolata nonostante le tante problematiche emerse.

Il bundle, a differenza del pacchetto per chi ha sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus, non include una skin, ma resta comunque interessante. E poi, ricordiamo, è gratuito.

Il contenuto del pacchetto World Series of Warzone Winter 2021 è il seguente:

Biglietto da visita epico “Where we dropping”

Emblema epico “Combat Maneuvers”

Gettone PE doppi da 1 ora

Gettone PE arma doppi da 1 ora

Per riscattare il biglietto da visita, l'emblema e i due consumabili è necessario collegare i propri account Amazon e Activision. Completata la sincronizzazione e reclamato il bundle, i nuovi contenuti saranno disponibili al prossimo avvio di Warzone Pacific. Non è richiesto alcun download aggiuntivo.

Non solo Warzone

Restando in argomento, tra le ricompense Prime Gaming c'è anche il pacchetto #3 di FIFA 22. All'interno troviamo:

7 giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 consumabili rari

1 prestito giocatore Messi (12 partite)

Come nel caso del battle royale di Activision, per scaricare gratuitamente i contenuti della simulazione calcistica più popolare dell'anno bisogna sincronizzare i propri account Amazon ed Electronic Arts.