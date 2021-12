Sarà che siamo sotto Natale, ma questo dicembre si sta rivelando un mese particolarmente ricco per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Dopo il costume per Spider-Man di Marvel's Avengers, è il turno di un pacchetto per tutti coloro che puntano alla vittoria in Call of Duty Warzone.

L'evento Fervore Festivo è alle porte (così come il multiplayer gratuito in Vanguard), e allora perché non lanciarsi nel battle royale di Activision con una skin tutta nuova? Il “Pacchetto Combattimento (Asso)” è ora disponibile gratuitamente per coloro che sono abbonati al servizio online di Sony.

Il bundle garantisce i seguenti oggetti:

Skin operatore leggendaria per Lucas Riggs

Progetto fucile a canna liscia leggendario

Progetto arma da mischia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Adesivo epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi 60 minuti

Lo sparatutto di Activision è tra i titoli più discussi del momento (non che prima passasse inosservato). Con l'ultimo major update è stata mandata in pensione la mappa Verdansk, che ha lasciato il posto alla più colorata ed esotica Caldera. Purtroppo, la prima stagione di Warzone Pacific non è iniziata nel migliore dei modi, visti i numerosi bug e crash riscontrati dagli utenti.

Altra novità in casa Call of Duty è il sistema di sicurezza Ricochet, ora disponibile a livello globale e necessario per giocare a Warzone su PC. I cheater hanno le ore contate (o almeno così si spera).