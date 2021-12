Oltre ai giochi da aggiungere alla propria raccolta gratuitamente, l'abbonamento al servizio PlayStation Plus prevede anche altri vantaggi esclusivi. Un tempo c'erano i temi per PS4, ora invece per la gioia dei giocatori ci sono i pacchetti gratuiti per determinati giochi. L'ultimo fa capolino proprio nel giorno d'uscita nelle sale italiane di Spider-Man: No Way Home.

Solitamente ad attirare l'attenzione sono i bundle per Fortnite e Call of Duty Warzone, i due free-to-play del momento, ma un po' di spazio se lo sta ritagliando anche Marvel's Avengers.

Il titolo sviluppato da Crystal Dynamics è oggetto di critiche fin dal debutto per via di alcuni difetti (la trama non fa gridare al miracolo e il peso della ripetitività si fa sentire fin troppo), ma poco o nulla si può dire sul fan-service. Sono tanti i personaggi Marvel utilizzabili e tutti da personalizzare, anche grazie ai vantaggi PlayStation Plus.

Dopo le ricompense dedicate a Black Panther, Hawkeye e Kate Bishop, è arrivato il momento di Spider-Man. Il tessiragnatele, in ordine cronologico, è l'ultimo ad essersi aggiunto al team ed è una esclusiva delle console di Sony.

Ma andiamo al dunque. L'ultimo pacchetto PlayStation Plus per il videogioco sui Vendicatori include i seguenti oggetti:

100 unità

Spider-Man 30 Nameplate

Costume Spider-Man Black Widow Man

Grab Spider-Man's PlayStation Plus Bundle for free for a limited time from the PS Store! 🕷️ Black Widow Man Outfit

🕸️ Nameplate 030

⭐ 100 Units pic.twitter.com/j0CGvk4WSO — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 14, 2021

Per completare l'acquisto basta consultare la pagina “Pacchetti esclusivi” della sezione PlayStation Plus. Il bundle gratuito è sia per PlayStation 4 che PlayStation 5.