Marvel's Avengers scontato del 77% su Amazon

Se siete fan della Marvel e dei supereroi in generale, abbiamo un'offerta imperdibile per voi: l'action-adventure Marvel's Avengers, in versione fisica per PS4, scontato del 77% su Amazon.

Il prezzo è, in offerta speciale momentanea, appena 17,52 euro (e con uno sconto del 77% sul prezzo di listino di 74,99€). Lo trovate a quest'indirizzo.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers realizza i sogni da supereroi dei giocatori grazie a una trama originale e vasta e a un universo in costante espansione, andando così a comporre l'esperienza di gioco definitiva sugli Avengers. I giocatori possono padroneggiare abilità straordinarie, personalizzare una gamma di eroi in continua crescita, riunire una squadra di massimo quattro giocatori e difendere la Terra da minacce sempre più temibili.

La storia

Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l'unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.

Azione e Avventura

Marvel's Avengers vanta una storia di taglio cinematografico, affiancata dall'adrenalinica azione che ha reso famosa Crystal Dynamics. Grazie a regolari aggiornamenti di contenuti, il gioco ti permetterà di affrontare un epico viaggio che si dipanerà nel corso di diversi anni. Questo è il futuro degli Avengers.

Caratteristiche chiave:

Gioca una storia originale sugli Avengers: Marvel’s Avengers è un'interpretazione unica di questi iconici supereroi, tra cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor. La storia incentrata su questi personaggi celebra l'autentico eroismo e la vera umanità di Marvel con una campagna in stile cinematografico ricca di missioni per giocatore singolo e cooperative.

Scatena i tuoi poteri: Sblocca temibili abilità e nuovo equipaggiamento per creare la tua versione ideale dei più potenti eroi della Terra. Combinando costumi classici, originali e preferiti dai fan, le possibilità di personalizzazione di questi iconici eroi sono praticamente infinite.

Unisciti online: Fino a quattro giocatori potranno unirsi online per difendere la Terra da minacce sempre più temibili. La narrazione si dipanerà nel corso di diversi anni, senza “loot box” o scenari “pay-to-win”. Ogni nuovo supereroe o ambiente sarà disponibile a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra.

Per approfondire:

Hawkeye: il costume indossato nella serie Disney+ ora in Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers: nuovi contenuti anche il prossimo anno, la roadmap ad inizio 2022