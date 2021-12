I server di Marvel's Avengers hanno recentemente accolto vecchi e nuovi utenti grazie all'introduzione di Spider-Man. Tra gli eroi Marvel più amati in assoluto, Spidey – in esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5 – è una ventata di aria fresca per il titolo di Crystal Dynamics, criticato spesso per la ripetitività delle missioni e delle attività secondarie.

Ma fermarsi al tessiragnatele sarebbe un grave ed imperdonabile errore. L'action pubblicato da Square Enix, per la gioia di molti, arricchirà la sua offerta ludica anche nel 2022. Dal blog dell'azienda giapponese si apprende infatti che la roadmap con gli aggiornamenti per il prossimo anno sarà svelata tra qualche mese.

Dopo tanto duro lavoro per offrirvi il raid Suoni Discordanti, e regalare Spider-Man a chi gioca su piattaforma PlayStation, il team di Crystal Dynamics si sta preparando per le vacanze natalizie. E mentre ci prepariamo al prossimo anno, continuiamo a risolvere bug e altri problemi. Tenete d'occhio l'inizio del 2022 per la prossima roadmap!

Purtroppo ai piani alti non si sono sbilanciati sulle novità in arrivo, ma il supporto garantito per il 2022 è senza dubbio un'ottima notizia. In verità, i dubbi sulla questione era pochi e si attendeva solo un annuncio ufficiale. La speranza di molti player è quella di potersela vedere con nuovi nemici, magari i più iconici e celebri visti in questi anni anche sul grande schermo.

Nonostante le critiche, Marvel's Avengers è un gioco in costante aggiornamento. L'ultima novità è la skin di Thor del Marvel Cinematic Universe, ma in passato non sono mancati DLC e altre aggiunte al roster di personaggi giocabili, come Kate Bishop e Black Panther.