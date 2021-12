Marvel's Avengers, come previsto, continua a ricevere aggiornamenti, e non solo in termini di attività di gioco. Attraverso i canali social, Crystal Dynamics fa sapere che nelle prossime ore nel negozio del titolo con i Vendicatori sarà disponibile una nuova personalizzazione per Thor.

In data odierna (9 dicembre 2021), lo shop in-game di Marvel's Avengers si arricchirà di un nuovo costume. Il prezzo al momento non è stato ancora svelato, ma i fan del figlio di Odino potranno aggiungere alla propria collezione la skin di Thor ispirata al Marvel Cinematic Universe.

Resterà purtroppo deluso chi sperava di vedere anche il volto di Chris Hemsworth, l'attore che nei cinecomic firmati Marvel Studios interpreta il Dio del Tuono. È, come al solito, una questione di diritti.

Does he look to be in a gaming mood? ⚡

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Thor's Marvel Studios' The Avengers Outfit features a god forming an alliance to thwart his brother's plans.

Available in the Marketplace on December 9! pic.twitter.com/xCT8mqKSr4

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 8, 2021