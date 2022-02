Dying Light 2 è già in FORTE SCONTO su Amazon

Dying Light 2 – Stay Human si trova in offerta su Amazon a 53€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di lancio. Il nuovissimo titolo sviluppato da Techland è già al minimo storico in versione PlayStation 4, compatibile anche con PS5 grazie alla retro-compatibilità della console next-gen.

Seguendo le orme del primo capitolo, il gioco ci trasporta in un mondo vinto da un potente virus, che ha portato desolazione e distruzione in tutte le grandi città. Il videogiocatore deve immergersi nella buia vita cittadina, compiendo scelte di ogni genere, ognuna delle quali avrà immediate conseguenze.

Le meccaniche di gioco ricalcano quanto visto nel primo Dying Light, un survival horror dinamico e caratterizzato da una narrazione piuttosto coinvolgente. Il gameplay in prima persona e la mappa open world, permettono all’utente di immergersi al 100% in un mondo post-apocalittico fitto di luoghi da esplorare e minacce da sventare.

Oggi è possibile acquistare il nuovo Dying Light 2 al prezzo scontato di 53€, un’occasione da non perdere per portarsi a casa l’ottimo titolo per PlayStation, senza alcun costo di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.