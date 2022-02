Dying Light 2 Stay Human: primo DLC gratuito e un fantastico concorso a premi

Dying Light 2 Stay Human muove il primo passo sulla tabella di marcia post-lancio: il primo DLC gratuito è disponibile ora, dopo essere stato precedentemente annunciato dalla tabella di marcia dei contenuti in arrivo.

Il primo pacchetto di skin gratuito è denominato Authority e rilasciato in tre scaglioni, l’ultimo dei quali dal 18. Ristabilite l’ordine e la legge a The City e fate rispettare le regole con il pacchetto Authority, un outfit ispirato al Pacificatore diviso in tre parti. Collezionatele tutte per ottenere un outfit completo e un’arma esclusiva e devastante: The Authority.

La prima parte contiene:

Il Giaccone Intimidatorio

I Pantaloni Cargo Intimidatori

Le Scarpe Intimidatorie

La seconda parte contiene:

I Guantoni Intimidatori

La Giacca a Vento Intimidatoria

I Bracciali di Cuoio Intimidatori

La terza parte (disponibile il 18 febbraio) includerà:

Il martello a due mani Authority

Questo outfit non ha soltanto un valore estetico. Ciascun elemento dell’outfit conferirà 4% di bonus resistenza per i danni ricevuti da nemici umani. Completate l’intero set per ottenere un 6% di bonus in più! Troverete gli accessori richiesti nel deposito interno al gioco.

Per sbloccare il DLC Authority, visitate le pagine del prodotto nel negozio della piattaforma, richiedete il DLC e scaricatelo. Potrete così rappresentare la vostra fazione con stile. Ricordate di visitare il sito TechlandGG per maggiori dettagli sugli eventi futuri.

A partire dalla prossima settimana sarà possibile ottenere un altro pacchetto di accessori ispirati alle fazioni. Scorrazzate per The City come un samurai senza padrone grazie al pacchetto Ronin, in arrivo in tre parti da scaricare gratuitamente in DLC. Collezionatele tutte per ottenere un outfit completo e un’esclusiva spada.

Il concorso di Dying Light 2 Stay Human: premi fantastici

Per festeggiare il successo del lancio, Techland ha preparato un altro concorso per gli appassionati di Dying Light 2 Stay Human. Questa volta il premio principale sarà un potente PC customizzato (RTX 3090 FE + i9-12900k) creato dal grande maestro del gaming su PC, Nate Gentile, un appassionato di tecnologia, design, modding e hardware che pubblica contenuti sull’informatica per intrattenere, insegnare e consigliare!

Ma questo non è tutto: tutti i partecipanti potranno vincere delle sedie da gaming SecretLab TITAN Evo 2022 a tema, dei monitor marca BenQ e delle cuffie HyperX. Se volete scoprire com’è stato assemblato questo PC personalizzato, guardate questo video, creato da Nate Gentile.

Visitate l’account Twitter di Techland o andate su dl2.dyinglightgame.com per scoprirne di più sulle regole del concorso.

Pubblicate il vostro video più spettacolare sul gioco entro le ore 17:00 del 19 febbraio per avere l’opportunità di vincere fantastici premi!

Questo potente setup personalizzato include:

CPU: Intel i9-12900k

GPU: RTX 3090 FE

Scheda madre: ASUS ROG Z690-F

Sistema di raffreddamento: Corsair Hydro X Series (personalizzato con altri elementi Corsair)

Alimentatore: Corsair RM1000x 80 PLUS Gold

Come partecipare al concorso?

Per unirsi all’evento e avere l’opportunità di vincere fantastici premi dovrete solo registrare un video di 30 secondi con il gioco nel ruolo principale e caricarlo sul vostro account personale Facebook, Twitter o VK, aggiungendo #DyingLight2 e #DL2Contest. Tutto qui!

1° Premio:

– Un PC Personalizzato a tema

– “Secretlab” TITAN Evo 2022 – Una sedia da gaming a tema

– Un Mobiuz BenQ a tema

2° Premio (2 VINCITORI):

– “Secretlab” TITAN Evo 2022 – Una sedia da gaming a tema

– Un Mobiuz BenQ a tema

3° Premio (20 VINCITORI):

– 2 mesi di Sottoscrizione Priority a GeForce Now

– Delle cuffie HyperX Cloud II a tema

Per approfondire sul titolo Techland:

Dying Light 2 Stay Human esce oggi: trailer, gameplay e tutto quel che c’è da sapere

Dying Light 2, patch in uscita su PC, PlayStation e Xbox: tutti i cambiamenti