Dying Light 2, italiani derisi su Metacritic perché chiedono il doppiaggio

Disponibile da pochissimi giorni per tutte le piattaforme, Dying Light 2 Stay Human è al centro di un caso decisamente curioso: gli utenti italiani sono infatti stati derisi sui Metacritic dagli utenti di altri Paesi dopo aver criticato il gioco per la localizzazione dei testi e per l’assenza del doppiaggio.

C’è stato su Metacritic un vero e proprio review bombing da parte di alcuni utenti italiani, che evidentemente non hanno preso bene l’assenza del doppiaggio nel nostro idioma e nemmeno la traduzione dei testi non perfetta.

Dying Light 2 e la battaglia delle recensioni su Metacritic

Dopo un’azione c’è sempre una reazione. E così è stato. In seguito a questo “attacco di recensioni negative” tutto italiano, infatti, diversi utenti si sono schierati dalla parte di Techland difendendo il loro nuovo pargolo pubblicando recensioni molto positive.

Ma alcuni utenti stranieri non si sono fermati qua e così sono arrivate diverse recensioni con frasi derisorie nei confronti degli italiani e con anche commenti razzisti e decisamente poco lusinghieri.

Nel frattempo sono uscite le prime notizie riguardanti il tanto atteso primo aggiornamento post-lancio del titolo open-world. Ne abbiamo parlato in questo articolo, con dettagli su tutte le versioni: Xbox, PlayStation e PC. Se volete conoscere tutti i dettagli su questo titolo, vi rimandiamo a questo altro articolo con focus su trama, gameplay e tanto altro.