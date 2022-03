Elden Ring incontra Game of Thrones: come trovare l'arma de Il Trono di Spade

Il grande giorno di Elden Ring è finalmente arrivato! Lo scorso 25 febbraio, il soulslike a mondo aperto di FromSoftware ha infatti debuttato su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, imponendosi subito come l’opera più ambiziosa – e meglio riuscita – della compagnia giapponese.

L’actionRPG erede di Dark Souls mette sul piatto un affascinante Interregno da esplorare, e in cui combattere per la sopravvivenza, costellato di mostruosità, segreti e incredibili bellezze. Come per altri titoli di Hidetaka Miyazaki e del suo team, anche Elden Ring è poi ricco di easter egg, disseminati dagli sviluppatori tra le lande di gioco.

Uno in particolare sta facendo molto chiacchierare la community di appassionati nelle ultime ore. Non a caso, si tratta di un omaggio a Game of Thrones, serie TV cult ispirata ai romanzi di George R.R. Martin. Omaggio che non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerato il diretto coinvolgimento di Martin nella scrittura della storia dello stesso Elden Ring.

Vediamo allora di quale easter egg si tratta, e come fare a trovarlo in un universo tanto vasto come quello dell’ultima fatica di Miyazaki. Attenzione però, perché proseguendo nella lettura incapperete inevitabilmente in alcuni piccoli spoiler.

Elden Ring x Il Trono di Spade: come e dove trovare l’easter egg

L’easter egg di Game of Thrones in Elden Ring altro non è che una spada battezzata dal team di sviluppo come Grafted Blade Greatsword. Questa lama è forgiata da una dozzina di altre lame, e con la sua particolare struttura ricorda da vicino proprio il trono della celebre saga fantasy.

Per poter conquistare e brandire quest’arma, i Senzaluce sono chiamati a sconfiggere un mini-boss opzionale, che si cela nell’area di Moarne Mongrave, come indicato nella mappa presente poco più in basso.

L’avversario, conosciuto come Leonine Misbegotten, non è troppo impegnativo, e dovremmo riuscire ad abbatterlo già dopo aver raggiunto il livello 10 con il nostro eroe. Più sotto, potete comunque consultare un video in cui viene mostrata la strategia migliore per avere la meglio.

Una volta messo al tappeto, il boss vi permetterà di conquistare la Grafted Blade Greatsword. Sappiate però che per utilizzare l’arma avrete bisogno di un livello di Forza pari ad almeno 40, mentre per la Destrezza basterà il livello 14.

Vi ricordiamo ancora una volta che Elden Ring è già disponibile sia in versione digitale che fisica su PC e console Microsoft e Sony. Sulle nostre pagine, trovate pure una utile guida per principianti per muovere i primi passi nel nuovo videogame di FromSoftware.