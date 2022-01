Evil Ryu combatte in Super Smash Bros. Ultimate per i 35 anni di Street Fighter

Dopo che i fan hanno potuto testare con mano le capacità di Sora, Super Smash Bros. Ultimate è pronto a coinvolgerli ancora con nuove entusiasmanti lotte. E lo fa in occasione del 35esimo anniversario di Street Fighter, altra storica saga di picchiaduro ad incontri nata tra le bellezze della Terra del Sol Levante.

Il coloratissimo titolo Nintendo, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e in cui sono già presenti i personaggi di Ryu e Ken, festeggerà quindi il “cugino” Street Fighter con un mini-evento, come svelato dal profilo Twitter ufficiale della produzione:

L'evento speciale di Super Smash Bros. Ultimate sarà attivo a partire dal prossimo venerdì 14 gennaio 2022, e sarà interamente dedicato ad Evil Ryu, potente incarnazione malvagia del celebre combattente targato Capcom.

Durante l'evento di Street Fighter, che dovrebbe durare cinque giorni, tutti i giocatori di Smash avranno la possibilità di sbloccare lo Spirito del lottatore in modo molto simile a quanto accaduto qualche mese fa con lo Spirito di Metroid Dread. Al momento non è chiaro se questo contenuto aggiuntivo scomparirà dal gioco al termine dell'evento o se, come accaduto con lo Spirito di Samus, arriverà nel negozio da acquistare come oggetto permanente.

Nel frattempo, in attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Capcom ha confermato che un nuovo capitolo di Street Fighter – il sesto – sarà annunciato nel corso dell'anno.