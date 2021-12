FIFA 22: la eSerie A TIM scende in campo su PS5 e PS4

Il torneo eSports ufficiale del più importante campionato nostrano è su PS5 e PS4: sulle due console Sony prende il via la fase Online Qualifier della eSerie A TIM 2021-2022, con le sfide giocate sui campi di FIFA 22. L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti gli appassionati.

PS5 e PS4: al via la eSerie A TIM di FIFA 22

Da questa prima tornata di sfide emergeranno 32 vincitori. Per la prima volta, il torneo è suddiviso in due gironi, uno riservato a coloro (fortunati) già in possesso della next-gen PlayStation 5 e un altro per chi ha invece collegata al televisore la sempre valida PlayStation 4.

Di seguito le date delle Cup organizzate sulle due console. Doveroso sottolineare che su PS4 i quattro migliori giocatori di ognuna avranno accesso alla finale, mentre su PS5 i migliori otto.

eSerie A TIM 2021-2022 di FIFA 22: Online Qualifier su PS4

Cup 1: martedì 14 dicembre 2021, ore 15;

Cup 2: martedì 21 dicembre 2021, ore 15;

Cup 3: martedì 28 dicembre 2021, ore 15;

Cup 4: martedì 4 gennaio 2022, ore 15;

Finale: martedì 11 gennaio 2022 (ora da stabilire).

eSerie A TIM 2021-2022 di FIFA 22: Online Qualifier su PS5

Cup 1: mercoledì 29 dicembre 2021, ore 15;

Cup 2: mercoledì 5 gennaio 2022, ore 15;

Finale: martedì 11 gennaio 2022 (ora da stabilire).

Tutti gli altri dettagli in merito a competizione e orari sono consultabili sul sito ufficiale dedicato. Questi i premi in palio:

Al 1° classificato di ciascuna finale un abbonamento PS Now da 12 mesi (totale 2 vincitori);

al 2° classificato di ciascuna finale un abbonamento PS Now da 3 mesi (totale 2 vincitori);

Al 3° e 4° classificato di ciascuna finale un Abbonamento PS Now da 1 mese (totale 4 vincitori);

dal 5° al 16° classificato di ciascuna finale un abbonamento PS Plus da 1 mese (totale 24 vincitori).

Per chi sceglierà di partecipare sarà inoltre l'occasione per farsi notare e provare a essere selezionati da uno dei club che compongono la eSerie A TIM 2022, durante i Draft che andranno in scena a fine gennaio.