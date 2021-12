FIFA 22: le novità del nuovo aggiornamento

Non si tratta certo di un aggiornamento corposo né rivoluzionario in termini di gameplay, ma considerando quanti siano gli appassionati del gioco vale comunque la pena segnalarlo: EA SPORTS ha dato il via al rilascio di un nuovo Title Update (il 3.1) per FIFA 22, già disponibile per le versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Origin/Steam) e Stadia.

Il changelog è piuttosto scarno e recita solamente Aggiunti asset grafici oggetto giocatore ICONA Prime , specificando inoltre che saranno disponibili in-game solo in seguito a un cambiamento apportato lato server.

Title Update #3.1 is now available for the PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, and Stadia versions of FIFA 22. Full TU notes are available below.https://t.co/JnxQcKo0bF https://t.co/inW1uI0wsX — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) December 9, 2021

Il post condiviso dal profilo ufficiale per annunciare il rollout risulta però interessate per un altro motivo: include il link a una bacheca Trello battezzata EA SPORTS FIFA Tracker, dove il team di sviluppo fornisce informazioni dettagliate a proposito dei bug segnalati e presi in carico oltre che sulle prossime novità in arrivo. Sarà aggiornata una volta a settimana.

È utile in particolare la sezione chiamata Investigating, dove trova posto l'elenco dei problemi emersi e di cui la software house si occuperà (si spera) in tempi brevi. Al momento ce ne sono alcuni riguardanti il matchmaking in modalità cooperativa, la compromissione dei modelli che riproducono le fattezze di alcuni calciatori su Xbox Series S e persino la visualizzazione di giovani promesse del calcio con braccia nettamente sproporzionate rispetto al resto del corpo nella Carriera.

La simulazione calcistica curata da EA SPORTS continua a macinare record di vendite, anche nel Regno Unito, dove il titolo è tornato in cima alle classifiche piazzandosi davanti all'immortale Mario Kart 8 Deluxe (che non sembra accennare a voler rallentare il suo ritmo sostenuto) e allo sparatutto Call of Duty: Vanguard. A completare la Top 5 sono Pokémon Diamante Lucente e Just Dance 2022.